Thales: coopération avec VoltAero pour son avion Cassio

(CercleFinance.com) - Thales annonce une coopération pour développer des solutions innovantes de collecte de données et de calcul aéroportées, de façon à améliorer significativement l'autonomie, la durabilité et l'opérabilité des avions hybrides électriques Cassio de VoltAero.



Pour cela, il a installé un démonstrateur de son système FlytLink Edge Computing sur Cassio 1, système qui permet de traiter en temps réel des images des caméras embarquées avec l'intelligence artificielle pour des fonctions comme la détection d'obstacles et le trafic aérien.



VoltAero développe une famille d'avions hybrides électriques. Son banc d'essai Cassio 1 a fait l'objet d'évaluations en vol approfondies depuis 2020, cumulant quelque 10.000 kilomètres de vols en France et au Royaume Uni.





