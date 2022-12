Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: coopération autour de la fusion nucléaire par laser information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 12:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir une coopération scientifique avec Marvel Fusion portant sur la fusion nucléaire par laser, une solution considérée par certains comme 'la plus prometteuse face aux problématiques de transition énergétique'.



Ce programme de recherche passera par l'adaptation, dès 2023, du système laser de Thales, situé au centre européen de recherche laser en physique nucléaire, à ELI-NP (Măgurele, Roumanie) et présenté comme 'le plus puissant au monde'.



Dans le cadre de sa coopération continue avec ELI-NP, Thales fournira un nouveau module d'étirement, utilisé pour étirer les impulsions laser dans le temps.

Marvel Fusion a pour objectif de présenter ses premiers résultats de recherche d'ici trois ans, avant de construire les premières centrales électriques commerciales dans les années 2030.



'La fusion basée sur des lasers à impulsions courtes de dernière génération peut permettre à l'Union européenne de garantir un système énergétique de pointe ', avance Franck Leibreich, directeur de l'activité Laser chez Thales.





