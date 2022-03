Thales : contrat visant l'optimisation des aéroports Linate et Malpensa de Milan

(AOF) - Thales signe un contrat avec le groupe de gestion aéroportuaire SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) afin de fournir une plateforme numérique innovante qui soutiendra le groupe dans l'optimisation de sa performance opérationnelle.

La plateforme numérique modulaire centralisera et analysera d'importants volumes de données opérationnelles afin de proposer un aperçu précis et en temps réel des opérations aéroportuaires, et de permettre au personnel de réagir avec une efficacité accrue face aux événements imprévus et aux incidents, a indiqué Thales.

La solution sera déployée à Malpensa, plus grand aéroport d'Italie en termes de transport de marchandises, avec plus de 2 900 vols directs par semaine, et à Linate, l'aéroport de la ville de Milan situé à seulement huit kilomètres de la Cathédrale et desservant 47 destinations via 18 compagnies aériennes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.