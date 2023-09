Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat SES pour la marine du Canada information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Thales annonce s'être vu octroyer par le gouvernement du Canada un contrat SES (soutien en service) pour les petits navires de guerre et navires auxiliaires de la Marine royale canadienne, renforçant son rôle en tant que partenaire essentiel du pays.



La flotte en question comprend environ 100 navires de 24 classes différentes, dont les navires de défense côtière Kingston et d'entraînement Orca, les remorqueurs, les bateaux de plongée, ainsi que les navires de recherche, de sécurité et de soutien auxiliaires.



Ce contrat prévoit une période de service initiale de cinq ans pour un montant maximum de 450 millions de dollars canadiens (environ 305 millions d'euros), avec des options supplémentaires d'un an pour prolonger les services pendant dix-neuf ans au total.





