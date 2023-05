Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour un simulateur de vol en Chine information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat qui va permettre aux équipes techniques de Simaero de relocaliser un simulateur Full Flight Reality H Niveau D pour hélicoptères H225 au centre de formation China Sky-Wings à Shanghai.



'Outre l'amélioration globale de la sécurité, la formation et la simulation permettent d'accroître la disponibilité des flottes, de réduire les coûts et de diminuer les émissions carbonées', souligne le groupe français.



'Les pilotes chinois vont bénéficier localement du plus haut niveau de formation aujourd'hui disponible, mettant en oeuvre dans un environnement virtuel immersif les scénarios les plus exigeants, avec un large éventail de conditions météorologiques', poursuit-il.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.15%