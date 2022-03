Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour un programme de frégates polonais information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par les forces armées polonaises comme fournisseur de référence du programme de frégate Miecznik de la Marine nationale, pour lequel il propose son système de combat intégré TACTICOS 'dans le cadre d'une solution complète et fiable'.



Selon cet accord, le Français travaillera avec les membres du consortium PGZ-Miecznik, mené par Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), et différents autres partenaires industriels locaux pour fournir les capacités de défense aérienne et anti-missiles des nouvelles frégates.



Il mettra à profit les enseignements acquis à l'occasion du programme Type 31 de la Royal Navy. Les plans de la Pologne permettront de doter les frégates Miecznik de capacités améliorées qui pourront également intéresser d'autres marines de guerre dans le monde.





