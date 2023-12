Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour Thales Alenia Space en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat multi-missions avec PT Len Industri visant à fournir, au ministère indonésien de la Défense, une constellation avancée d'observation de la Terre combinant des capteurs à la fois optiques et radar.



Cette constellation sera constituée de satellites optiques et radar qui seront intégrés et opérés de façon totalement transparente via un segment sol multi-missions auquel contribuera Telespazio, autre coentreprise de Thales avec Leonardo.



Conjointement avec Thales Alenia Space, PT Len développera un système de segment sol multi-missions qui assurera le contrôle, la maintenance, le traitement des données et les fonctions d'analyse du système de défense satellitaire.





