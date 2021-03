Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : contrat pour les systèmes biométriques 'Schengen' Cercle Finance • 22/03/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - La société Thales a annoncé lundi avoir été sélectionnée afin de préparer la France au nouveau système d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, appelé à entrer en vigueur l'an prochain. Le groupe indique avoir été retenu par le ministère de l'Intérieur français pour la livraison de plusieurs centaines de kiosques de pré-enregistrement devant être installés sur les points de passages aux frontières. Ces équipements biométriques (empreintes digitales et faciales) doivent permettre de fluidifier et de sécuriser les flux aériens, terrestres et maritimes. Ils permettront à un ressortissant d'un pays tiers de se préenregistrer et de valider son identité en moins d'une minute, que ce soit dans les aéroports, les gares ou les ports français. Les termes financiers du contrat ne sont pas connus. La directive adoptée en 2017 par l'Union Européenne concernant le déploiement du système biométrique d'enregistrement d'entrée et de sortie (EES) des pays membres vise à renforcer la sécurité de l'espace Schengen et à moderniser le passage aux frontières.

