Thales: contrat pour la mission NEO Surveyor de la NASA

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec Ball Aerospace, maître d'oeuvre industriel, pour la fourniture d'équipements de communication destinés à la mission NEO Surveyor de la NASA.



'L'objectif principal de cette mission de cinq ans est de renforcer les moyens de défense de notre planète contre les géocroiseurs, en particulier les astéroïdes et comètes situés dans un rayon de 50 millions de kilomètres l'orbite terrestre', précise le groupe.



Produits sur les sites de Thales Alenia Space à Madrid, Toulouse et Charleroi, les équipements permettront de transmettre à la Terre les télémesures du satellite et les images prises par le télescope spatial.





