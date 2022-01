Thales: contrat pour équiper un satellite sud-coréen information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 10:32

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec l'entreprise aérospatiale et de défense sud-coréenne LIG Nex1, prévoyant la fourniture d'un processus numérique à la pointe de la technologie pour le satellite de télécommunications GEO-KOMPSAT-3.



La coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%) précise que ce satellite, dont le lancement est prévu en 2027, fournira des services de communication à large bande à travers toute la péninsule coréenne et son espace maritime, afin d'assurer le relais de COMS-1 actuellement en orbite.



Thales Alenia Space en Espagne sera responsable des activités de spécification, conception, développement, assemblage, intégration et test (AIT) et livraison du processeur numérique. Il soutiendra également LIG Nex1 et l'ETRI au niveau de l'ingénierie système et de l'AIT.