Thales: contrat pour équiper des frégates polonaises

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat pour fournir le système de gestion de combat Tacticos, des sonars, des radars de surveillance aérienne et de conduite de tir, ainsi que des capteurs infrarouges à 360° aux nouvelles frégates Miecznik de la Marine polonaise.



Ce contrat avec le consortium PGZ résulte de l'accord de coopération stratégique signé en 2022 par le groupe français d'électronique de défense, et permettra au consortium PGZ- Miecznik de livrer les frégates avec les capacités multi-rôle attendues.



La première frégate doit entrer en service en 2029. Thales mettra à profit les enseignements acquis à l'occasion du programme Type 31 de la Royal Navy pour réduire les risques et faciliter la procédure d'agrément du nouveau navire.





