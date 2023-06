Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour équiper des frégates néerlandaises information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature d'un contrat avec l'agence gouvernementale néerlandaise COMMIT pour la production et la fourniture d'un système de conduite de tir AWWS (Above Water Warfare System) et d'un ensemble de senseurs.



Ces systèmes sont destinés à équiper les nouvelles frégates de lutte anti-sous-marine qui remplaceront les frégates multifonction des Marines belge et néerlandaise de la classe Karel Doorman, atteignant leur fin de vie opérationnelle.



Faisant suite au contrat de développement signé en 2018, et estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, ce contrat sera exécuté par le centre d'excellence de Thales, à Hengelo (Pays-Bas). Le premier navire sera opérationnel en 2029.





