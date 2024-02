Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat pour équiper des frégates allemandes information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il va fournir, avec sa solution SurfSAT-L, des capacités de communication par satellite aux frégates F126, les frégates les plus importantes au sein de la flotte de la Marine allemande, capables d'opérer à toutes les latitudes.



'Ce système modernisé, en service dans plusieurs Marines à travers le monde, permettra d'assurer une connectivité optimale, même en conditions opérationnelles et météorologiques défavorables', explique le groupe d'électronique de défense.



Les systèmes SurfSAT-L ainsi livrés par Thales comprendront plusieurs terminaux de communication par satellite (SatCom), ainsi qu'un système de formation des opérateurs installé à terre (Land Based Training System).





