Thales : contrat pour des systèmes IFF en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné, en partenariat avec LIG Nex1, pour fournir des interrogateurs IFF TSA 1412 courte portée à intégrer sur des systèmes de missiles portables et d'interrogateurs TSA 2522 pour les véhicules de défense aérienne en Corée du Sud. 'Les systèmes IFF permettent d'éviter les tirs fratricides sur le théâtre d'opérations grâce à l'identification des plateformes amies et d'assurer ainsi la surveillance du trafic aérien', explique l'électronicien français. Pour ce contrat, Thales assurera un transfert de production en s'appuyant sur des PME locales. Il s'agit du troisième contrat d'envergure pour le TSA 1412, qui a également été vendu aux Etats-Unis, au Japon et à plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Suède,...).

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.34%