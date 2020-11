Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : contrat pour des sonars avec la marine japonaise Cercle Finance • 24/11/2020 à 08:46









(CercleFinance.com) - Thales et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) annoncent la signature d'un contrat pour fournir des sonars haute fréquence à la Force d'autodéfense maritime du Japon. Ce sonar à ouverture synthétique SAMDIS équipera le drone sous-marin OZZ-5 de MHI. La combinaison du sonar et de la technologie japonaise de sonars basse fréquence permettra de détecter les mines suspectées indépendamment de la variabilité des conditions, répondant à la demande croissante de lutte contre les mines marines. 'Ce contrat constitue le point de départ d'un programme à long terme avec la Force d'autodéfense maritime japonaise, et ouvre potentiellement la voie à de nouveaux marchés à l'export', souligne le groupe français d'électronique de défense.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.36%