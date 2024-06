Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat pour des radios avec l'armée irlandaise information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi qu'il allait fournir plus de 6000 systèmes de radios logicielles aux forces de Défense irlandaises après avoir remporté un appel d'offre.



Le contrat, conclu après cinq mois d'essais sur le terrain, couvre un approvisionnement initial de plus de 3500 systèmes radios tactiques SquadNet et d'environ 2500 radios de la gamme Synaps.



Le système radio compact SquadNet, qui offre une autonomie de 24 heures, permet des communications vocales sécurisée, l'affichage de la localisation et une option de partage des données.



L'accord porte par ailleurs sur la fourniture de radios portatives Synaps destinées aux forces terrestres, de radios véhiculaires pour les véhicules de l'armée de Terre et de navires des forces navales et des radios aéronautiques destinées aux différents aéronefs de l'Air Corps.



Outre les équipements radio, le contrat comprend également la fourniture de services digitaux permettant d'assurer la maintenance de l'ensemble des équipements livrés.



Les premières livraisons débuteront dès le deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées THALES 150.95 EUR Euronext Paris +0.43%