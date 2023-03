Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour des radios avec l'armée autrichienne information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe français d'électronique de défense Thales a annoncé lundi qu'il allait fournir des systèmes de radio aux forces armées autrichiennes.



Dans un communiqué, Thales indique avoir signé avec le ministère autrichien de la Défense un contrat estimé à 10 millions d'euros pour la fourniture d'environ 2500 radios tactiques.



Après la Belgique, il s'agit de la deuxième commande significative obtenue en Europe par Thales sur le marché militaire européen.



Le système radio 'SquadNet' pour l'infanterie assure des communications sécurisées en intégrant des capacités de chiffrage programmables, sur la base des technologies GPS et Bluetooth.



Il offre des fonctionnalités allant de la transmission vidéo à la voix en passant par les données, à la fois en zone urbaine, dans les régions boisées et en terrain montagneux.





