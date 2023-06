Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat pour des radars en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Alors que s'ouvre le salon aéronautique du Bourget, Thales fait part de la commande par le groupe indonésien PT Len Industri de 13 radars de surveillance longue portée Ground Master (GM) 400 Alpha, avec le système de commandement et de contrôle SkyView associé.



Selon le groupe français, le système de protection de l'espace aérien installé sur l'archipel indonésien permettra aux forces armées du pays d'établir un tableau précis de la situation aérienne, et permettra ainsi une détection précoce de tous types de menaces.



Thales produira les radars et le système de commandement et de contrôle, PT Len étant en charge de construire les stations radar, de fournir les installations et d'assurer l'intégration des systèmes, mais aussi de gérer les travaux de génie civil du programme.





