Thales: contrat pour des radars avec le Brésil

(CercleFinance.com) - Thales fait part d'un contrat avec le DECEA des Forces Aériennes Brésiliennes, pour l'acquisition de radars multimissions 'tout-en-un' Ground Master (GM 200 MM/A) destinés à renforcer les capacités de surveillance aérienne du Brésil.



Selon le groupe, cette famille de radars 'couvre la totalité du spectre des menaces, des mini drones jusqu'aux aéronefs plus agiles, à plus longue portée, tout en conservant un très haut niveau de mobilité et un temps de déploiement très court'.



Ce contrat renforce le leadership de Thales sur le marché des systèmes radar au Brésil. Sa filiale Omnisys sera chargée des activités de maintenance et de soutien technique, garantissant le haut niveau de disponibilité opérationnelle attendu de ces systèmes.





