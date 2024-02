Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat majeur avec la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature par le ministère britannique de la Défense, d'un contrat de 1,8 milliard de livres sterling et d'une durée de 15 ans, pour améliorer la disponibilité et la résilience des navires de la Royal Navy.



'Ce contrat MSET (Maritime Sensor Enhancement Team) optimisera la disponibilité des moyens, une nécessité pour les forces confrontées à l'instabilité de la situation internationale', souligne le groupe de hautes technologies pour la défense.



Ce contrat, effectif depuis le 1er janvier dernier, couvrira des frégates, des destroyers, des chasseurs de mines et des sous-marins. Il permettra de pérenniser 300 emplois actuels et d'en créer 150 supplémentaires en Grande-Bretagne.





