Thales: contrat de soutien à la défense aérienne en Ukraine

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que le ministère de la Défense ukrainien lui a confié (sous l'égide du ministère des Armées français) la conception d'un système de défense aérienne pour contribuer à la protection de l'Ukraine.



Sébastien Lecornu, ministre des Armées, etOleksiy Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, se sont ainsi rendus aujourd'hui sur le site de Thales à Limours (Essonne), pour signer un contrat portant sur la livraison d'unsystème de défense aérienne completde courte portée pour protéger l'Ukraine, incluant notamment un radar Ground Master 200.



'Ces technologies protègent de tous types de menaces, sur la totalité de l'espace aérien. Elles couvrent toute la chaîne de décision, de la détection, à l'identification jusqu'à la neutralisation', précise Thales.





