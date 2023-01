Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: contrat de rénovation de la flotte de CN-235 information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que le Groupement Momentané d'Entreprise (GME) constitué par Sabena technics et Thales, a été notifié par la Direction générale de l'armement d'un marché portant sur la rénovation de la flotte des avions de transport tactique et logistique bi-turbopropulseur CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace.



Les 27 CN-235 seront équipés d'une avionique moderne permettant une insertion sans contrainte dans la circulation aérienne générale, une amélioration significative des opérations tactiques et de service public et une plus grande disponibilité de la flotte dont la durée de vie opérationnelle sera étendue au-delà de 2040.



Les premiers CN-235 rénovés entreront en opération au sein des forces armées à partir de 2027.