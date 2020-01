Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : contrat de partenariat avec TMR en Australie Cercle Finance • 07/01/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Thales a signé un contrat de partenariat avec le Département du Transport et des Routes principales (TMR) du Queensland, en Australie. Le groupe a également signé un accord avec Code Heroes et Aliva, deux PME locales, pour la conception, le développement et la livraison de la première application de permis de conduire mobile et autres identifiants numériques délivrés par l'État. ' La solution tout-en-un ' Digital Licence ' utilise une application optimisée de gestion de la confidentialité faisant office de coffre-fort numérique pour stocker un éventail complet d'identifiants numériques, à commencer par le permis de conduire, la carte d'identité avec photo, le permis maritime et la carte grise du véhicule ' indique le groupe. Cette solution sera testée dans la région de la côte Fraser début 2020, avant d'être déployée dans d'autres sites régionaux et de devenir accessible à plus de 3,7 millions d'habitants dans tout l'état du Queensland.

