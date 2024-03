Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat de 7 ME pour l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un premier contrat de 7 ME avec l'Agence spatiale européenne (ESA) visant à développer l'instrument radar à synthèse d'ouverture (SAR) qui équipera les deux satellites d'observation de la Terre de la mission Harmony, la 10ème du programme Earth Explorer de l'ESA.



Ces satellites contribueront à la fourniture d'un large spectre de données d'observation inédites des océans, de la glace de mer et des terres émergées.

Ce contrat intermédiaire est une première étape devant conduire au contrat final couvrant toute la phase d'exécution du radar SAR.



Le lancement des deux satellites Harmony à bord de Vega-C est prévu d'ici 2029.







