Thales : contrat de 4.5ME avec l'Agence spatiale européenne

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un de 4,5 ME avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur l'étude du véhicule de transfert cislunaire CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle), destiné à un large éventail de missions de transport logistique. Thales Alenia Space est l'un des maîtres d'oeuvre de l'ensemble de la phase d'étude du projet, en coopération avec OHB et ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering), une société conjointe entre Thales Alenia Space (63,75 %) et l'Agence Spatiale Italienne (36,25 %), pour les opérations du segment sol. Cette étude vise à fournir à l'ESA un véhicule logistique complet pouvant être utilisé dans le cadre de différentes missions d'exploration spatiale - de l'orbite terrestre basse à l'environnement cislunaire et lunaire.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.11%