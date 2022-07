Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: contrat d'étude sur des nanosatellites avec l'ESA information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et le britannique QinetiQ annoncent avoir signé un contrat d'étude avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur la faisabilité de nanosatellites multi-missions en très basse orbite terrestre.



Cette phase d'étude a pour objectif d'affiner la conception du démonstrateur Skimsat, un satellite compact et modulaire qui vise à réduire sensiblement le coût de l'observation de la Terre en la basant sur des altitudes opérationnelles plus basses (autour de 300 km).



Le faible encombrement de l'appareil doit notamment le rendre compatible avec des lanceurs conçus pour des petits satellites en termes de dimensions, afin d'offrir aux clients des délais d'exécution plus courts que ceux des lanceurs classiques actuels.



Cette technologie est également censée favoriser de nouvelles applications innovantes notamment en matière d'imagerie haute résolution, soit pour le marché commercial, soit pour la communauté scientifique.



L'étude sera conduite au Royaume-Uni par Thales Alenia Space, la société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%), et par les équipes de QinetiQ Space en Belgique.