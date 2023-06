Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat avec SkyDrive pour son futur eVTOL information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon du Bourget, Thales indique avoir été choisi par SkyDrive, constructeur d'avions eVTOL basé au Japon, pour lui fournir son système de commandes de vol FlytRise à son futur avion eVTOL de trois places à zéro émission de série.



'Conçu pour être manoeuvré par un pilote avec deux passagers à bord pour des vols intra-urbains, SkyDrive requiert des solutions de commande de vol garantissant la sécurité de son parcours au-dessus des zones peuplées', souligne-t-il.



Le groupe d'électronique français ajoute que SkyDrive a été sélectionné pour participer au projet 'Smart Mobility Expo' à l'exposition d'Osaka 2025, où l'entreprise japonaise a l'intention de faire voler son appareil.





