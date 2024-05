Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat avec SKY Perfect JSAT pour un satellite information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec SKY Perfect JSAT, le plus grand opérateur de satellites d'Asie, portant sur la fabrication de JSAT-31, un satellite de nouvelle génération.



Entièrement numérique et reconfigurable en orbite, basé sur la plateforme Space INSPIRE de Thales Alenia Space, ce satellite haut débit offrira des services de connectivité à large bande au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australasie et en Océanie.



Premier satellite commandé par SKY Perfect JSAT à Thales Alenia Space, il s'agira du 31ème satellite acquis par cet opérateur et du plus puissant de sa flotte à ce jour. Son lancement est prévu en 2027 avec une durée de vie nominale supérieure à 15 ans.





