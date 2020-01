Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : contrat avec RWM pour des systèmes de roquettes Cercle Finance • 06/01/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature avec Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM) d'un contrat visant à développer, qualifier et produire des systèmes de roquettes 70 mm (2.75”) destinés aux hélicoptères, et à d'autres nouvelles plateformes potentielles en Allemagne. 'Les systèmes de roquettes 70 mm (2.75”) développés par Thales sont actuellement installés à bord de l'hélicoptère Tigre UHT (version antichar), et en cours de certification sur les H145M d'Airbus Helicopters', précise l'électronicien français. Aux termes de ce contrat, Rheinmetall Waffe Munition GmbH pilotera l'équipe en charge des clients allemands. Les deux groupes offrent ensemble des capacités complémentaires, notamment dans le cadre du programme Tigre MK3.

