Thales: contrat avec Naval Group pour un sonar

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir remporté un contrat auprès de Naval Group afin d'expérimenter un sonar de coque passif autonome, dans le cadre du projet lancé par la DGA pour l'expérimentation d'un démonstrateur de sous-marin de combat sans équipage.



Le sonar de coque passif omnidirectionnel fourni par Thales contribuera à la sécurisation de la navigation autonome d'un drone XL-UUV, en particulier lors de la 'reprise de vue', permettant de mieux connaître l'environnement en surface.



'Ces capacités technologiques et tactiques devraient apporter une réponse opérationnelle à moyen terme pour la lutte sous la mer et les nouvelles formes du combat naval', explique le groupe d'électronique de défense.





