Thales: contrat avec Malaysia Airlines pour son système FMS

(CercleFinance.com) - Thales annonce un contrat avec Malaysia Airlines par lequel 20 avions Airbus A330neo de sa flotte seront équipés de son système de gestion de vol (FMS), ainsi que de systèmes d'évitement de collision de trafic (T3CAS) d'ACSS.



'L'association de ces systèmes apporte des solutions innovantes et avancées pour que Malaysia Airlines puisse naviguer sur des itinéraires de vol et des terrains difficiles tout en assurant la sécurité de ses passagers', explique le groupe d'électronique.



L'équipement avionique sera installé et entretenu depuis le centre d'activité de Thales Aviation Global Services à Singapour. L'expertise en avionique à Singapour remonte à 1973, lorsque Thales a commencé à soutenir l'expansion d'Airbus en Asie.





