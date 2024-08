Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat avec LTTS autour du logiciel Sentinel information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec L&T Technology Services (LTTS) pour que LTTS puisse offrir à ses clients la plateforme de monétisation de logiciels Sentinel de Thales.



Ce partenariat permettra à LTTS, actif dans les domaines de la high-tech, du développement durable et de la mobilité, de proposer des modèles de monétisation flexibles pour les logiciels, incluant des abonnements et des tarifs basés sur l'utilisation.



LTTS distribuera la plateforme Sentinel à ses clients mondiaux dans divers secteurs, optimisant ainsi la gestion des licences et des droits d'utilisation des logiciels tout en favorisant l'innovation et la durabilité.





Valeurs associées THALES 148,15 EUR Euronext Paris -0,10%