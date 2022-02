Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat avec le CNES pour un prototype de SBAS information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce un contrat avec le CNES pour développer un prototype de système d'augmentation satellitaire (SBAS) multi-constellations et multifréquences destiné à la prochaine génération de SBAS comme EGNOS, le système européen de navigation par satellite.



Ce prototype complètera les deux systèmes GPS et Galileo en tirant parti des signaux transmis en fréquences multiples pour améliorer les performances, en particulier pour les systèmes de navigation et d'aide à l'atterrissage de l'aviation.



Une fois développé, ce prototype sera déployé et testé en conditions réelles d'exploitation à l'aide d'un satellite géostationnaire. Les performances seront analysées en détail selon les critères des normes internationales.





