Thales : contrat avec la Royal Navy pour des frégates

(CercleFinance.com) - Thales va fournir à la Royal Navy les systèmes de mission les plus avancés pour protéger les intérêts maritimes du Royaume-Uni dans le monde. Le groupe va équiper le coeur digital des frégates type 31 de nouvelle génération destinées au Royaume-Uni. Thales assurera l'intégration des systèmes de mission du programme, notamment le système de combat, les systèmes de communication, le système de navigation et les moyens de commandement. Le programme T31 équipera le gouvernement britannique d'une flotte de cinq frégates polyvalentes, d'un coût unitaire moyen de 250 millions de livres. Thales va également ouvrir un nouveau centre de gestion de combat naval à Crawley (West Sussex) et augmenter les capacités de ses systèmes de mission ainsi que sa croissance future. ' C'est la possibilité pour nous de continuer à renforcer notre présence déjà importante au Royaume-Uni, mais aussi de nous tourner vers les marchés à l'export. ' a déclaré Victor Chavez, Directeur général, Thales au Royaume-Uni.

