Thales: contrat avec la Lituanie pour la vente de radars

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi la signature d'un contrat prévoyant la livraison de radars au sol à moyenne portée de nouvelle génération destinés aux forces terrestres lituanienne.



L'équipementier spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité indique que l'Agence lituanienne d'acquisition de matériels militaires (DMA) a signé un accord avec les Pays-Bas pour l'achat de radars compacts Ground Master 200 Multi-Mission (GM200 MM/C).



Le GM200 MM/C détecte, suit et classifie automatiquement les menaces liées aux avions, missiles, hélicoptères, drones multiples et tirs de roquettes, artillerie et mortiers.





