Thales: contrat avec la DGA pour des patrouilleurs marins

(CercleFinance.com) - Thales s'est vu notifier par la Direction générale de l'armement (DGA) un marché visant à équiper les sept premiers patrouilleurs hauturiers destinés à la Marine nationale d'équipements de surveillance maritime.



Il s'agit, en l'espèce d'un sonar de coque Bluewatcher, d'un radar de surveillance compact multi-missions et IFF et d'un système d'identification ami/ennemi.



Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un marché d'un montant total de 900 millions d'euros, dont la production a été confiée au groupement d'entreprises composé de CMN, Piriou et Socarenam.



Le marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la réalisation du système de direction de combat a, lui, été attribué à Naval Group.



Ces patrouilleurs, dont le service est attendu à l'horizon 2035 avec une première livraison prévue en 2026, sont destinés à remplacer les patrouilleurs de haute mer (PHM) basés à Brest et Toulon, ainsi que les patrouilleurs de service public cherbourgeois.





