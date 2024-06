Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat avec l'ESA pour éliminer des débris spatiaux information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales et de Leonardo, annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA), s'inscrivant dans le cadre de ses objectifs Zéro Débris à horizon 2030.



Le groupe de hautes technologies explique que ce contrat consiste à initier l'évolution immédiate des plateformes satellitaires européennes, en commençant par la plateforme multimissions MILA de Thales Alenia Space.



'Cette plateforme de nouvelle génération permettra aux satellites en fin de vie de se désintégrer dans l'atmosphère terrestre de manière à réduire significativement la prolifération des débris spatiaux', précise-t-il.





