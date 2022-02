Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat avec l'ESA pour de l'oxygène sur la Lune information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat d'étude d'un million d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur le développement d'un concept de charge utile d'extraction d'oxygène à partir de roche lunaire.



La société a collaboré avec AVS, Metalysis, l'Open University et Redwire Space Europe pour définir, dans le cadre d'une mission lunaire de l'ESA, un démonstrateur de charge utile qui utilise du sel fondu et l'électrolyse pour extraire de l'oxygène à partir de roche lunaire.



Ce concept de charge utile, sélectionné parmi les propositions des nombreux consortiums industriels en lice pour ce contrat, devra valider la capacité de production d'oxygène in situ dans les quantités requises par les futures colonies lunaires.





