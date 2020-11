Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : contrat avec Damen pour des frégates allemandes Cercle Finance • 18/11/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature avec le constructeur naval Damen d'un contrat pour la fourniture et l'intégration du système de mission et de combat de Thales à bord de quatre frégates MKS 180 pour la Marine allemande. D'une valeur estimée à environ 1,5 milliard d'euros, ce contrat sera exécuté par les centres d'excellence de Thales basés à Hengelo (Pays-Bas), à Kiel et à Wilhelmshaven (Allemagne), en coopération avec de nombreux sous-traitants allemands. Ce contrat, l'un des plus importants jamais signés par Thales, inclut le système de gestion de combat Tacticos et le système de conduite de tir AWWS. Les termes contractuels comportent une option pour l'équipement futur d'un ou deux navires supplémentaires.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.03%