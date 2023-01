Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat autour de l'IA avec la start-up NukkAI information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un contrat avec la start-up NukkAI afin de développer une solution d'intelligence artificielle de fusion de données à usage militaire.



Alors que les analystes militaires sont confrontés à des difficultés dans leur tâche d'extraction liées aux volumes massifs de données qu'ils collectent via des sources variées, le traitement automatisé et en temps réel de ces données leur permettra d'être plus efficace dans l'élaboration de stratégies militaires de pointe.



Thales va donc intégrer la solution de NukkAI sur certains programmes informatiques à usage militaire.



Pour David Sadek, Vice-président Recherche, Technologie & Innovation, en charge de l'IA chez Thales 'Ce pilote constituera une réelle avancée technologique dans le domaine militaire, où nos analystes pourront se consacrer à des tâches auxquelles l'humain apporte une haute valeur ajoutée'.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.62%