Thales: commande de 21 systèmes TALIOS pour le Rafale 06/05/2022 à 11:49

(CercleFinance.com) - Thales a reçu une commande ferme de 21 nacelles optroniques TALIOS par la Direction générale de l'armement (DGA).



Cette nacelle, système optronique d'identification à longue portée et de ciblage, permettra, à l'horizon du Rafale F4, de couvrir à la fois les missions de reconnaissance aérienne et d'attaque des objectifs de surface.



' La nacelle est capable de scanner une grande zone, d'identifier les cibles d'intérêt et de passer immédiatement en mode acquisition et poursuite de ces cibles. A terme, TALIOS intègrera des algorithmes d'Intelligence Artificielle qui apporteront une aide significative et sans précédent de détection et de reconnaissance des cibles permettant d'accélérer encore un peu plus le processus de prise de décision, en particulier dans un engagement de haute intensité ' indique le groupe.



Cette commande porte à 67 le nombre de nacelles TALIOS qui équiperont les Rafale de l'armée de l'Air & de l'Espace et de la Marine nationale d'ici 2025.