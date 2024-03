Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: commande d'un e-POC pour la Marine nationale information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce la commande par la Direction générale de l'armement (DGA) française, via l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), d'un centre d'opérations léger (e-POC) pour la lutte anti-mines dronisée de la Marine nationale.



Développé en moins de six mois, testé en mer et réceptionné par les équipes DGA et OCCAr avant d'être livré à la Marine nationale, le démonstrateur e-POC permet de mener à bien rapidement des missions de lutte anti-mines, à l'aide exclusivement de drones sous-marins.



Selon Thales, cet e-POC innovant 'pourrait doter les marins d'une agilité considérable en permettant à terme d'opérer simultanément jusqu'à trois drones sous-marins chasseurs de mine, au moyen d'un seul ordinateur, depuis la terre comme depuis la mer'.





