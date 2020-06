Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : comble le 'gap' haussier des 70,58E du 15 juin Cercle Finance • 24/06/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Thalès comble le 'gap' haussier des 70,58E du 15 juin: l'enfoncement du plancher des 69E du 11 juin pourrait déboucher sur une accélération à la baisse en direction de 64,6E, l'ex-plancher du 4 mai.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -4.04%