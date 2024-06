Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: collaboration renforcée avec Eurenco information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Eurenco, pour assurer la sécurité d'approvisionnement de matières énergétiques et de composants clés pour la conduite des programmes des deux sociétés, sur une période de plus de cinq ans.



Dans le cadre de cette alliance, Thales pourra passer commande pour des poudres et de compositions spécialisées, produites par Eurenco, et destinés à propulser des munitions guidées et non guidées.



Eurenco pourra quant à elle commander du trinitrotoluène (TNT) et de l'explosif hexogène (RDX), produits par Thales, pour répondre aux besoins croissants du marché des explosifs à haute performance.





Valeurs associées THALES 153.00 EUR Euronext Paris +0.62%