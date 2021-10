Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : collaboration étendue avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi une extension de sa collaboration avec Microsoft avec la mise en place d'une solution intégrée de supervision de la sécurité basée sur Microsoft SaaS Sentinel, la plateforme analytique intelligente du géant américain des logiciels. Le groupe français a également indiqué qu'il allait rejoindre l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) en tant que fournisseur de services de sécurité managés. Cette adhésion signifie que les clients communs à Thales et Microsoft pourront désormais utiliser les services managés de sécurité de Thales fondés sur Microsoft Azure Sentinel pour détecter les menaces en termes de cybersécurité.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.93%