Thales: collaboration en Thaïlande autour des drones

(CercleFinance.com) - Thales annonce une collaboration avec une filiale de Thaicom pour étudier la faisabilité d'un déploiement de services de gestion du trafic aérien de drones (UTM) en Thaïlande.



L'idée est de favoriser la croissance de l'écosystème des drones en Thaïlande.



Thales proposera une offre de services sur mesure pour construire une feuille de route de mise en oeuvre de l'UTM alignée sur le contexte thaïlandais.



Ce projet marque une étape significative dans l'avancement de la sécurité et de l'efficacité des systèmes aériens non habités en Thaïlande, estime Thales.







