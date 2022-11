Thales: collaboration avec l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 15:41

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont signé une Lettre d'intention prévoyant de collaborer dans le but de soutenir la création de futures solutions spatiales disruptives dans le domaine de l'observation de la Terre.



Thales Alenia Space coopèrera avec le Φ-lab de l'ESA pour explorer des technologies innovantes basées sur l'Intelligence artificielle (IA) et leurs applications au profit de cas d'utilisations d'intérêt significatif pour les deux parties.



' Exploiter la puissance des tout nouveaux paradigmes de l'IA pour l'observation de la Terre présente à la fois des opportunités et des défis majeurs ', a déclaré Massimo Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space.