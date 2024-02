Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: collaboration avec Google pour l'eSIM information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Thales fait part d'une collaboration avec Google pour 'fournir un moyen standardisé, simple et sécurisé d'activer les abonnements eSIM, ce qui facilite la vie des utilisateurs et des fabricants d'appareils Android'.



Le groupe d'électronique explique que son service Thales eSIM Discovery renforce le service Google Discovery, en rendant 'aussi rapide et facile que possible' le processus à distance d'activation des appareils eSIM de l'écosystème Android.



'D'ici 2025, plus de 3,4 milliards d'objets seront compatibles eSIM ; 98 % des opérateurs de réseau mobile cherchent à développer d'ici là des services eSIM, selon un rapport GSMA Intelligence', souligne Thales.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.96%