Thales: cinq satellites de rechange lancés pour Iridium 22/05/2023

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce le lancement réussi de cinq satellites de rechange additionnels qu'elle a construits pour la constellation modernisée de satellites de télécommunications Iridium.



Ce lot de cinq satellites fait suite à huit lancements réalisés entre janvier 2017 et janvier 2019, pour un total de 75 satellites Iridium déjà déployés qui forment un système totalement opérationnel en orbite terrestre basse (LEO) à environ 780 km d'altitude.



'Plus précisément, cette constellation fonctionne avec 66 satellites opérationnels, répartis sur six plans orbitaux de 11 satellites chacun, et sera désormais renforcée par 14 satellites de rechange en orbite', explique la société.



En tant que maître d'oeuvre de la campagne Iridium NEXT, Thales Alenia Space est responsable des activités d'ingénierie, de fabrication, d'approvisionnement, d'intégration et de validation au sol et en orbite des performances globales de la constellation.