Thales: choisi pour la communication d'une mission martienne

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce avoir été sélectionnée par l'Agence spatiale italienne pour développer le système de communication de la mission internationale ICE Mapper sur Mars.



L'entreprise développera une antenne qui permettra de connecter l'infrastructure fixe ou mobile sur le sol martien avec la Terre, afin de transmettre les images radar et les données scientifiques recueillies à bord.



Ce contrat d'une valeur totale d'environ 22 millions d'euros qui porte sur la Phase B1. Pour rappel, la Phase A avait été précédemment attribuée à Thales Alenia Space en 2021 et réalisée avec succès en 2022.





